Камишін став позаштатним радником Зеленського після заяви про відставку з УЗ

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, який оголосив про відставку, став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті документа.

Голова "Укрзалізниці" Камишін подав у відставку

Нагадаємо, 27 лютого Олександр Камишін повідомив про те, що подав у відставку з посади голова правління "Укрзалізниці".

Цікаво, що сам Камишін заявляв про те, що має очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Зазначимо, що Камишинін очолив "Укрзалізницю" у серпні 2021 року. Тоді його було призначено виконувачем обов'язків голови правління замість тодішнього керівника Івана Юрика.

При цьому вже 1 квітня 2022 року Камишіна було призначено головою правління на чотири роки, до роботи в УЗ він був керуючим партнером інвестиційної компанії Fortior Capital.

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