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Зеленский встретился с президентом Казахстана

Новости » Политика    24.09.2019 - 21:15
Зеленский встретился с президентом Казахстана
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Владимир Зеленский пригласил Касыма-Жомарта Токаева посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевим во время 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Сообщается, что главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Также, Владимир Зеленский пригласил Касыма-Жомарта Токаева посетить Украину.

Напомним, ранее Президент Украины встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с Генеральным секретарем НАТО Енсом Столтенбергом. В ходе встречи Зеленский отметил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, где обсудил вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива.

РБК-Украина сообщало ранее, что Зеленский надеется, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной. Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Зеленский на Генассамблее ООН: главное Зеленский обсудил с премьером Италии дело Маркива
Новости Украины Владимир Зеленский
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