ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський зустрівся з президентом Казахстану

Новини » Політика    24.09.2019 - 21:15
Зеленський зустрівся з президентом Казахстану
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Володимир Зеленський запросив Касима-Жомарта Токаєва відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим під час 74-ї сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Зазначається, що глави держав обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці.

Також, Володимир Зеленський запросив Касима-Жомарта Токаєва відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше Президент України зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. В ході зустрічі Зеленський зазначив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський в рамках участі у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, де обговорив питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа.

РБК-Україна повідомляло раніше, що Зеленський сподівається, що його зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде продуктивною. Президент підкреслив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

Зеленський на Генасамблеї ООН: головне Зеленський обговорив з прем'єром Італії справу Марківа
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся