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Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН

Новости » Политика    24.09.2019 - 17:09
Зеленский принял участие в открытии сессии Генассамблеи ООН
Фото: Владими Зеленский в ООН (APUkraine)

У Зеленского запланировано насыщенный график двусторонних встреч

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что в течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с бизнес-кругами, бондхолдерамы и инвесторами.

Напомним, Зеленский 23 сентября прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Украина сообщало ранее, что Зеленский ожидает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной. Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

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