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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський вперше зустрівся з Венсом після гучного скандалу в Білому домі

Фото: Джей Ді Венс та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс вперше зустрілися після сварки в Овальному кабінеті. Вони обоє відвідали інтронізацію Папи Лева XIV.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зеленський і Венс зустрілися перед інавгураційною месою у Ватикані 18 травня. На відео, які з'явилися у мережі, вони потисли одне одному руки, посміхаючись.

Зеленський та перша леді України Олена Зеленська сиділи поряд з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а Венс був поруч.

Сварка у Білому домі

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті за присутності журналістів між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула словесна перепалка.

Сварка стосувалася війни і нібито невдячності України за надану американську допомогу. Також західні ЗМІ писали, що нібито Трампу не сподобалося, що Зеленський не одягнув костюм на зустріч з ним.

У результаті Зеленський покинув Білий дім, а угода про українські надра, яку планували підписати, не була підписана.

Нагадаємо, що Зеленський і Трамп вже зустрілися після скандалу у Білому домі. Їх зустріч теж відбулася у Ватикані у день похорону Папи Франциска, 26 квітня. Це була зустріч тет-а-тет, яка тривала близько 15 хвилин, але обидва позитивно відгукнулися про неї.

Інавгурація Папи

У неділю, 18 травня, Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на Святий престол. Церемонія відбулася у Ватикані, її відвідало понад 250 тисяч людей. Також були присутні представники понад 100 країн і міжнародних організацій.

Під час меси Папа Лев XIV згадав Україну і сказав, очікують переговори про мир.

Сьогодні Зеленський проведе закриту зустріч з новим Папою. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

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