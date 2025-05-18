Зеленський вперше зустрівся з Венсом після гучного скандалу в Білому домі

Зеленський і Венс зустрілися перед інавгураційною месою у Ватикані 18 травня. На відео, які з'явилися у мережі, вони потисли одне одному руки, посміхаючись.



Зеленський та перша леді України Олена Зеленська сиділи поряд з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а Венс був поруч.

Сварка у Білому домі

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті за присутності журналістів між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула словесна перепалка.

Сварка стосувалася війни і нібито невдячності України за надану американську допомогу. Також західні ЗМІ писали, що нібито Трампу не сподобалося, що Зеленський не одягнув костюм на зустріч з ним.

У результаті Зеленський покинув Білий дім, а угода про українські надра, яку планували підписати, не була підписана.

Нагадаємо, що Зеленський і Трамп вже зустрілися після скандалу у Білому домі. Їх зустріч теж відбулася у Ватикані у день похорону Папи Франциска, 26 квітня. Це була зустріч тет-а-тет, яка тривала близько 15 хвилин, але обидва позитивно відгукнулися про неї.