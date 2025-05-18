Зеленський проведе закриту зустріч з Папою Левом XIV
Президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV проведуть закриту зустріч у неділю, 18 травня. Це буде їх перша офіційна зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретаря президента Сергія Никифорова журналістам.
За його словами, аудієнція президента України та першої леді у Папи Римського Лева XIV відбудеться сьогодні після офіційної меси.
Раніше видання Sky News повідомило, що Папа Римський сьогодні вдень проведе приватну зустріч з Зеленським.
У понеділок, 12 травня, Папа уже спілкувався із Зеленським телефоном. Президент України став першим іноземним лідером, з ким поговорив новий понтифік.
Сходження Лева XIV на престол
Сьогодні у Ватикані відбулася церемонія інтронізації нового Папи Римського Лев XIV. Він став першим понтифіком з США. На інавгураційній месі були присутні понад 250 тисяч осіб, а також 150 делегацій з різних країн світу та представників міжнародних організацій.
Під час меси Папа Лев XIV згадав Україну і сказав, що "очікуються перемовини про справедливий мир".
Заяви Папи про Україну
Нагадаємо, що кардинал Роберт Френсіс Прево був обраний новим понтифіком 8 травня на другий день конклаву. Він народився і виріс у США, але багато часу провів у Південній Америці і навіть отримав громадянство Перу. Більше про Папу Лева XIV - у матеріалі РБК-Україна.
Під час своїх перших мес та послань Папа Лев XIV згадував Україну. Днями йому передали списки українських воїнів, які перебувають у російському полоні.
За словами головного дипломата Святого Престолу, понтифік планує запропонувати провести переговори України і Росії у Ватикані.
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