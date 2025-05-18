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Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол

Неділя 18 травня 2025 13:16
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Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Новий Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня офіційно зійшов на посаду. Він став першим американцем, який очолив Святий престол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Сьогодні, 18 травня, у Ватикані відбулась інавгураційна меса Папи Лева XIV з нагоди початку його понтифікату.

Під час інавгураційної меси новий понтифік проголосив послання про єдність. Папа Лев XIV сказав, що хоче служити вірянам через два виміри папства: любов і єдність.

"Я хотів би, щоб нашим першим великим бажанням була єдність Церкви, знак єдності та причастя, який стане запорукою для примиреного світу", - сказав він.

У фінальній промові на церемонії інтронізації Папа Римський Лев ХІV згадав про Україну і сказав, що "очікуються перемовини про справедливий мир".

Також під час церемонії він отримав символи папства - вовняну накидку на плечі і так званий "перстень рибалки".

Варто зауважити, що під час інавгурації на площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей. Там також були присутні низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою.

Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським

Нагадаємо, 7 травня кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав з метою обрання нового Папи Римського. Однак перший день голосування був провальним, а вже наступного вечора над Сикстинською капелою з'явився білий дим.

Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв собі папське ім'я Лев XIV. Це перший в історії Папа Римський, який є громадянином Сполучених Штатів Америки (США).

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.

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Ватикан Папа Римський Лев XIV
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