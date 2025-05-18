Зеленский и Вэнс впервые обменялись рукопожатиями после скандала в Белом доме

Зеленский и Вэнс встретились перед инаугурационной мессой в Ватикане 18 мая. На видео, которые появились в сети, они пожали друг другу руки, улыбаясь.



Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская сидели рядом с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс был рядом.

Ссора в Белом доме

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения в Овальном кабинете в присутствии журналистов между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.

Ссора касалась войны и якобы неблагодарности Украины за предоставленную американскую помощь. Также западные СМИ писали, что якобы Трампу не понравилось, что Зеленский не надел костюм на встречу с ним.

В результате Зеленский покинул Белый дом, а соглашение об украинских недрах, которое планировали подписать, не было подписано.

Напомним, что Зеленский и Трамп уже встретились после скандала в Белом доме. Их встреча тоже состоялась в Ватикане в день похорон Папы Франциска, 26 апреля. Это была встреча тет-а-тет, которая длилась около 15 минут, но оба положительно отозвались о ней.