Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Римі, - AFP

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом 26 квітня. Вони обоє перебувають у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Президент України, перша леді та українська делегація вже прибули до Італії. Про це журналістам повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров зранку 26 квітня.

Президенти України та США прибули до Рима на церемонію прощання з Папою Римським Франциском. Напередодні Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться з Зеленським Римі.

"Два президенти можуть зустрітися", - сказав високопоставлений чиновник у коментарі AFP.

Похорон Папи Римського

Сьогодні, 26 квітня, у Ватикані відбудеться церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Понтифік пішов з життя 21 квітня через інсульт. На похорон Папи до Риму з'їхалися багато світових лідерів. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ЗМІ припускали, що у Римі можуть зустрітися Зеленський і Трамп на тлі ускладнення переговорного процесу щодо врегулювання війни.

Видання La Reppublica писало, що нібито Україна хоче провести саміт в Італії, коли світові лідери приїдуть на похорон Папа Римського. Йдеться про саміт у форматі "Квінт" - до якого входили б США, Італія, Франція, Велика Британія та, ймовірно, Німеччина.

За даними італійської газети, на всі країни підтримали таку ідею, зокрема Італія.

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