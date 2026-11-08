Європа не хоче обговорювати з Росією безпеку континенту, поки триває війна, - Bloomberg

Європейські країни хочуть, щоб Росія припинила війну проти України, перш ніж обговорювати її претензії щодо безпекової архітектури континенту. Така позиція може загострити розбіжності зі США, які пропонують розглядати ці питання паралельно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними співрозмовників видання, європейські посадовці вважають неприйнятними довоєнні вимоги Путіна, які фактично означали б відкат присутності НАТО зі Східної Європи.

На їхню думку, нинішня система безпеки існує насамперед для того, щоб стримувати Росію від нападу на Європу. Тому обговорювати її, поки Москва воює проти України і порушує чинні угоди, немає сенсу. Спершу має бути припинення вогню, а будь-які домовленості про повоєнну безпеку потребують згоди всіх європейських країн.

Адміністрація Трампа, навпаки, хоче включити питання безпекової архітектури Європи в переговори з Росією паралельно з іншими темами.

Зять президента і його спецпосланець Джаред Кушнер назвав п'ять цілей: постійні консультації з безпеки, надійні канали зв'язку на випадок криз, більша військова прозорість, взаємні кроки для зменшення ризиків ескалації та довгострокова рамка стабільності в Європі.

У Білому домі запевнили, що визнають важливість європейського суверенітету і центральну роль НАТО в колективній обороні.

Підхід США насторожив європейські столиці. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа не повинна хотіти миру більше, ніж Путін.

"Схоже, що іноді на жертву тиснуть більше, ніж на агресора", - сказав він.

Критикують план і демократи в Конгресі, які після виборів отримують більшість в обох палатах. "У нас уже є європейська архітектура безпеки. Вона називається НАТО", - написав сенатор Майкл Беннет.

Питання територій поки відклали, бо воно потребує рішень вищого рівня. За даними джерел, Путін і далі вимагає весь Донбас. У Європі вважають, що найближчими місяцями він не налаштований на серйозні переговори і робить ставку на масовані удари, щоб зламати моральний дух українців.