Трамп вважає, що Зеленський має "виправити ситуацію" після сварки, - NBC News

В адміністрації президента США Дональда Трампа вважають, що шлях до мирної угоди про припинення війни в Україні є дуже невизначеним. Вашингтон чекає наступних кроків президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Видання зазначає, що після сварки представники адміністрації Трампа також обговорювали, чи призупинити військову допомогу США Україні. За словами двох чиновників, залишається незрозумілим, чи зробить Трамп такий крок і коли саме.

Джерела NBC News стверджують, що суперечка у Білому домі не була запланованою і була "повною протилежністю очікуванням більшості людей стосовно зустрічі".

За словами співрозмовників, невдоволення адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, а українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі.

"Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", - зазначило одне з джерел видання.

Чиновники Білого дому кажуть, що не впевнені, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити переговори. При цьому на питання, чи все ще можлива співпраця Трампа і Зеленського для досягнення "мирної угоди", один зі співрозмовників NBC News сказав: "Я все ще вважаю, що так".

"М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити", - заявило інше джерело.