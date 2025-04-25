Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться з Зеленським у Римі

Президент США Дональд Трамп "можливо" зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Римі. Обидва лідери відправляться туди на похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Зазначається, що Зеленський є одним з багатьох світових лідерів, які відвідають похорон понтифіка завтра, 26 квітня.

Трамп заявив журналістам, що "можливо" зустрінеться Зеленським під час візиту до Риму на похорон Папи Франциска.

Смерть та похорон Папи Римського

Нагадаємо, вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер.

Похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.

Варто зазначити, що похорон понтифіка відвідають чимало європейських лідерів. Свою присутність, зокрема, підтвердили й президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський.

Водночас Зеленський заявляв, що він хотів би провести зустріч з Трампом у Римі, однак, чи відбудеться вона - невідомо.

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