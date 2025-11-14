ua en ru
Зеленський вперше показав відео пуску ракети "Довгий Нептун" по території РФ

П'ятниця 14 листопада 2025 11:47
UA EN RU
Зеленський вперше показав відео пуску ракети "Довгий Нептун" по території РФ Фото: випробувальний пуск "Нептуна" (defence ua com)
Автор: Ірина Глухова

Кадри пуску українських далекобійних ракет ("Довгі Нептуни") по території Росії в ніч на 14 листопада з'явились в мережі.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео опублікував президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

"Українські "довгі нептуни". Робимо більше", - йдеться у повідомленні голови держави.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в ніч на 14 листопада Україна атакувала важливі об'єкти на території Росії. Для ударів були застосовані ракети "Довгий Нептун".

Довгий Нептун

"Довгий Нептун" (Neptune‑MD) - це модернізована версія української крилатої ракети Р‑360 "Нептун". Базову протикорабельну ракету суттєво доопрацювали, щоб вона могла вражати наземні цілі на значно більших дистанціях.

Оновлений ракетний комплекс отримав індекс "Нептун Д", а сама ракета для нього - маркування РК360Л.

За оцінками аналітиків, дальність польоту "Довгого Нептуна" становить приблизно 1000 км - це у 3,5 раза більше порівняно зі стандартною протикорабельною версією Р‑360 із заявленою дальністю до 280 км.

Фахівці звертають увагу й на інше: попри значне збільшення дальності, ракета отримала й суттєво важчу бойову частину - 260 кг проти 150 кг у базової моделі.

Аналітики називають це нетиповим рішенням, адже зазвичай збільшити дальність можна лише шляхом зменшення ваги бойового заряду.

У випадку "Нептуна Д" розробникам вдалося одночасно досягти двох цілей - і розширити дальність ураження, і підсилити потужність бойової частини.

Ще у березні 2025 року повідомлялося, що нова ракета "Нептун" пройшла випробування та успішно застосовувалася в бойових умовах. Тоді президент України Володимир Зеленський зазначив, що її дальність удару складає близько тисячі кілометрів.

У серпні в Україні вперше офіційно продемонстрували ракету Р-360 "Нептун", яку називають "Довгий Нептун". Офіційних характеристик ракети тоді не розкрили.

Також повідомлялось, що на Заході "нарахували" чотири версії українського "Нептуна", проте аналітики з Defense Express сумніваються у цьому.

Детальніше про нові характеристики ракети, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

