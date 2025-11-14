Україна успішно застосувала "Довгі Нептуни" по цілях на території РФ, - Зеленський

Сьогодні вночі, 14 листопада, Україна атакувала важливі об'єкти на території Росії. Для ударів були застосовані ракети "Довгий Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського Telegram.

Президент розповів, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського та кілька доповідей командувача Повітряних сил Кривоножка.

"Спрацювали наші 'Петріоти' та ще деякі системи. За цю ніч знешкоджено 14 російських ракет, серед них дві аеробалістичні та шість балістичних. Ми й надалі зміцнюватимемо цей компонент ППО системами, здатними збивати балістику", - зазначив Зеленський.

Він також доручив українським дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, їх характер та обрані мішені.

За словами президента, ключовими цілями Росії цієї ночі були житлові райони Києва та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, Зеленський повідомив, що українські військові успішно застосували "Довгі Нептуни" по визначених цілях на російській території.

"Це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети щомісяця дають відчутні й точні результати", - підкреслив президент.

Він подякував усім, хто працює над ракетною програмою України, за влучність і далекобійність.