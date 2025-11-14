ua en ru
Зеленский впервые показал видео пуска ракеты "Длинный Нептун" по территории РФ

Пятница 14 ноября 2025 11:47
UA EN RU
Зеленский впервые показал видео пуска ракеты "Длинный Нептун" по территории РФ Фото: испытательный пуск "Нептуна" (defence ua com)
Автор: Ірина Глухова

Кадры пуска украинских дальнобойных ракет ("Длинные Нептуны") по территории России в ночь на 14 ноября появились в сети.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

"Украинские "длинные нептуны". Делаем больше", - говорится в сообщении главы государства.

Напомним, сегодня стало известно, что в ночь на 14 ноября Украина атаковала важные объекты на территории России. Для ударов были применены ракеты "Длинный Нептун".

Длинный Нептун

"Длинный Нептун" (Neptune-MD) - это модернизированная версия украинской крылатой ракеты Р-360 "Нептун". Базовую противокорабельную ракету существенно доработали, чтобы она могла поражать наземные цели на значительно больших дистанциях.

Обновленный ракетный комплекс получил индекс "Нептун Д", а сама ракета для него - маркировку РК360Л.

По оценкам аналитиков, дальность полета "Длинного Нептуна" составляет примерно 1000 км - это в 3,5 раза больше по сравнению со стандартной противокорабельной версией Р-360 с заявленной дальностью до 280 км.

Специалисты обращают внимание и на другое: несмотря на значительное увеличение дальности, ракета получила и существенно более тяжелую боевую часть - 260 кг против 150 кг у базовой модели.

Аналитики называют это нетипичным решением, ведь обычно увеличить дальность можно только путем уменьшения веса боевого заряда.

В случае "Нептуна Д" разработчикам удалось одновременно достичь двух целей - и расширить дальность поражения, и усилить мощность боевой части.

Еще в марте 2025 года сообщалось, что новая ракета "Нептун" прошла испытания и успешно применялась в боевых условиях. Тогда президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ее дальность удара составляет около тысячи километров.

В августе в Украине впервые официально продемонстрировали ракету Р-360 "Нептун", которую называют "Длинный Нептун". Официальных характеристик ракеты тогда не раскрыли.

Также сообщалось, что на Западе "насчитали" четыре версии украинского "Нептуна", однако аналитики из Defense Express сомневаются в этом.

Подробнее о новых характеристиках ракеты, - читайте в материале РБК-Украина.

