Дальність польоту до 1000 км: стали відомі характеристики ракети "Довгий Нептун"

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 01:07
Дальність польоту до 1000 км: стали відомі характеристики ракети "Довгий Нептун" Ілюстративне фото: береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" (facebook com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Савицький

Модернізована під польоти над суходолом ракета "Нептун" здатна летіти на втричі більшу відстань за протикорабельну і має збільшену на 110 кг вагу бойової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Видання нагадало, що зовнішній вигляд новинки вперше продемонстрували лише у відео з нагоди цьогорічного Дня Незалежності.

Наразі стали відомі максимальна дальність і маса бойової частини цієї модифікації.

Дальність польоту до 1000 км: стали відомі характеристики ракети &quot;Довгий Нептун&quot;Скрін з відео

Збільшені БЧ та дальність польоту

Сам комплекс отримав позначення "Нептун Д", а модернізована ракета - індекс РК360Л.

Заявлена дальність польоту новинки становить 1000 км, що у 3,5 рази більше за протикорабельну версію Р360 з параметром 280 км.

Вага бойової частини РК360Л зросла до 260 кг порівняно зі 150 кг у протикорабельного варіанту. Такий приріст несподіваний, адже зазвичай збільшення дальності супроводжується зменшенням ваги бойової частини.

У системі "Нептун Д" розробникам вдалося одночасно збільшити і дальність, і масу бойової частини.

Це також свідчить про технічну опцію - за потреби можна змінити співвідношення обсягів паливних баків та ваги БЧ, жертвуючи запасом палива заради більшої бойової ваги.

За раніше опублікованими фото можна оцінити, що довжина РК360Л без прискорювача становить близько 6 метрів, - тобто вона приблизно на 1,5 метри довша за попередню версію. Діаметр корпусу зріс до близько 50 см проти 38 см раніше.

Дальність польоту до 1000 км: стали відомі характеристики ракети &quot;Довгий Нептун&quot;РК360Л

Ще один важливий момент - заявлена універсальність: ракета призначена для ураження як наземних, так і морських цілей, тобто зберігає можливість атакувати рухомі об’єкти.

Хоча подробиці системи наведення не розкриті, позначка про цільове ураження кораблів дозволяє припустити, що у РК360Л зберегли активну радіолокаційну головку самонаведення.

Адаптація під наземні польоти

Крім того, для забезпечення польоту "Довгого Нептуна" над суходолом, було вирішено складний комплекс завдань.

По-перше, ракеті забезпечили зліт і політ над змінним рельєфом місцевості, що значно складніше за політ над рівною водною поверхнею;

По-друге, забезпечено можливість польоту за визначеним маршрутом без супутникової навігації;

По-третє, можливість точного ураження наземної цілі, що значно складніше за наведення на великий металевий об'єкт на фоні моря.

І на додачу, в РК360Л - одночасно збільшено дальність та вагу бойової частини.

Крилата ракета "Нептун"

Р-360 "Нептун" - українська протикорабельна крилата ракета, розроблена київським КБ "Луч" у період 2010-2020 років.

Ракета призначена для ураження кораблів водотоннажністю до 5000 т; її початкова бойова частина мала масу 150 кг.

Початкова дальність польоту оцінювалася до 300 км. Літальний режим - дозвуковий (приблизно 900 км/год) із польотом на надмалих висотах - лише кілька метрів над морем, із можливістю маневру під час траєкторії.

Починаючи з 2023 року конструкцію адаптували для ударів по наземних цілях: бойова частина була збільшена до 350 кг, а дальність - спочатку до 400 км, а згодом доведена до 1000 км.

Передбачалося запуск ракети з трьох типів платформ: корабельного, наземного та повітряного.

У 2019 році виготовили наземний варіант комплексу - РК-360МЦ, до складу якого входять кілька машин, зокрема командний пункт, пускова установка і транспортно-заряджальна машина.

У 2020 році береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" із ракетами Р-360 було прийнято на озброєння Збройних сил України.

Застосування ракети "Нептун"

Нагадаємо, вперше ракету "Довгий Нептун" РК360Л показали на День Незалежності у відео на офіційному аккаунті держпорталу "Зброя".

У березні президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне проходження випробувань ракети "Довгий Нептун" на дистанції до 1000 кілометрів.

Додамо, що в ніч на 29 вересня українські ракети "Нептун" уразили Карачевський завод "Електродеталь" в Брянській області. Він виробляє продукцію для потреб російського оборонного комплексу.

