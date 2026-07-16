Зеленський вперше назвав причину звільнення Федорова

Глава держави зазначив, що така комунікація не відбувалась без нього, і додав, що сторони не знайшли єдності.

"І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. Тобто я не знімаю (з себе, - ред.) відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну, але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід - або одна сторона, або інша, бо без (мене, - ред.) вони не сідають (за стіл переговорів, - ред.)", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Міністерство оборони і керівництво української армії мають самі щоденно працювати.

Нагадаємо, після рішення про відставку Михайла Федорова про звільнення заявив заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров. Він розкритикував це кадрове рішення, назвавши усунення міністра "абсолютним злом" для України.

Водночас в ЄС закликали українську владу пояснити причини зміни керівництва Міноборони. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Федоров повністю відповідав посаді міністра оборони.