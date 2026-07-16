Зеленский впервые назвал причину увольнения Федорова

Глава государства отметил, что такая коммуникация не происходила без него, и добавил, что стороны не нашли единства.

"И в этом проблема не только сторон, но и моя. То есть я не снимаю (с себя, - ред.) ответственности. И как я вам сказал, я уважаю стороны, я знаю их плюсы, знаю их минусы и очень хочу, чтобы они усиливали Украину, но есть то, что есть. И в такой ситуации у вас выход - либо одна сторона, либо другая, потому что без (меня, - ред.) они не садятся (за стол переговоров, - ред.)", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Министерство обороны и руководство украинской армии должны сами ежедневно работать.

Напомним, после решения об отставке Михаила Федорова об увольнении заявил заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров. Он подверг критике это кадровое решение, назвав устранение министра "абсолютным злом" для Украины.

В то же время в ЕС призвали украинские власти объяснить причины смены руководства Минобороны. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Федоров полностью соответствовал должности министра обороны.