В ЄС хочуть пояснень від Зеленського щодо відставки Федорова

Відставка міністра оборони України Михайла Федорова стала вкрай неочікуваною для Брюсселя. Тому ЄС планує дізнатися у Володимира Зеленського, що стало причиною такого рішення.

З такою заявою виступив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Європейську правду ".

За словами Кубілюса, для нього особисто заміна Федорова стала "великою несподіванкою".

Що стосується відставки глави Кабміну Юлії Свириденко, то єврокомісар із розуміння ставиться до цього кроку.

"Дійсно, іноді зміни в уряді потрібні. І ми чули від співрозмовників тут, у Києві, новий прем'єр-міністр підходить для цієї посади", - заявив Кубілюс.

Попри це, він зауважив, що його найбільше цікавить, хто в Україні відповідатиме за оборону і що буде з главою МО.

Річ у тім, що єврокомісара з Федоровим пов'язує довготривала та плідна співпраця - навіть ще до того моменту, коли він очолив Міноборони.

"За цей період вдалося дійсно багато досягнути. Включаючи майже щоденні діпстрайки по Москві, Петербургу, в Омську, в Криму тощо", - пояснив Кубілюс.

Він також наголосив, що ЄС хоче почути від Володимира Зеленського, чому він ухвалив таке рішення щодо Федорова.

"Для нас дуже важливо продовжувати те, що ми розпочали - особливо щодо фінансування України. 60 мільярдів - це величезна сума. Ми з Михайлом Федоровим та Сергієм Боєвим добре спрацювалися", - пояснив єврокомісар.