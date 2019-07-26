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Зеленский и Волкер настаивают на завершении отвода сил со стороны ОРДЛО

Новости » Политика    26.07.2019 - 14:26
Зеленский и Волкер настаивают на завершении отвода сил со стороны ОРДЛО
Фото: встреча Владимира Зеленского и Курта Волкера (twitter.com/specrepukraine)

Зеленский и Волкер провели встречу в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, стороны обсудили процесс разведения сил на Донбассе, в частности, в районе Станицы Луганской, а также гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Как сообщается, Зеленский провел встречу с Волкером и постоянным представителем США при Евросоюзе Гордоном Сондландом, в ходе которой поблагодарил США за последовательную поддержку Украины и усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники надеются, что после объявленного с 21 июля перемирия на Донбассе любые вооруженные провокации со стороны боевиков будут окончательно прекращены.

Напомним, как писало РБК-Украина, в ходе заседания в Минске (Беларусь) 17 июля 2019 года Трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие на Донбассе, которое вступило в силу с полуночи 21 июля.

Отметим, 28-28 июня в районе Станицы Луганской состоялось разведение сил и средств, которое до этого постоянно срывалось из-за провокаций боевиков.

Комментируя разведение сил в Станице Луганской Зеленский отметил, что это начало завершения горячей фазы войны на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассКурт Волкер
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