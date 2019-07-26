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Зеленський і Волкер наполягають на завершенні відведення сил з боку ОРДЛО

Новини » Політика    26.07.2019 - 14:26
Зеленський і Волкер наполягають на завершенні відведення сил з боку ОРДЛО
Фото: зустріч Володимира Зеленського та Курта Волкера (twitter.com/specrepukraine)

Зеленський і Волкер провели зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський і спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер провели зустріч у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зокрема, сторони обговорили процес розведення сил на Донбасі, зокрема, навколо Станиці Луганської, а також гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

Як повідомляється, Зеленський провів зустріч з Волкером та постійним представником США при Євросоюзі Гордоном Сондландом, у ході якої подякував США за послідовну підтримку України та зусилля, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Під час зустрічі було відзначено необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, співрозмовники сподіваються, що після оголошеного з 21 липня перемир'я на Донбасі будь-які збройні провокації з боку бойовиків будуть остаточно припинені.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в ході засідання в Мінську (Білорусь) 17 липня 2019 року Тристороння контактна група узгодила перемир'я на Донбасі, яке вступило в силу з опівночі 21 липня.

Відзначимо, 28-28 червня в районі Станиці Луганській відбулося розведення сил і засобів, яке до цього постійно зривалося через провокації бойовиків.

Коментуючи розведення сил у Станиці Луганській Зеленський зазначив, що це початок завершення гарячої фази війни на Донбасі.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасКурт Волкер
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