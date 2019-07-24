Украина заявила о готовности к демонтажу фортификаций под Станицей Луганской

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Украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений

Украина готова к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как отмечается, 24 июля украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, которые размещены вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская", - говорится в сообщении.

В ООС добавляют, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей относительно разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганская.

"Стоит отметить, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно лишь в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений на указанном участке", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 17 июля Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на территории так называемой "ЛНР". Кроме того, украинская сторона заявила, что готова в ближайшие сроки обеспечить свою часть ремонта моста.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область назвал условия восстановление моста в Станице Луганской. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона хочет отстроить этот мост.