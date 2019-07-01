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Зеленский отреагировал на разведение сил в Станице Луганской

Новости » Политика    01.07.2019 - 08:36
Зеленский отреагировал на разведение сил в Станице Луганской
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, первым шагом к прекращению огня стала разблокировка минского процесса

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня состоялось разведение войск в Станице Луганской. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, первым шагом к прекращению огня стала разблокировка минского процесса.

"Мне кажется, что это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения состоялся благодаря разблокированию минского процесса. Я понимаю, что только время и конкретные шаги могут доказать всем, что стороны выполняют свои обязательства", - заявил Зеленский.

 

 

Опубликовано Владимиром Зеленским Воскресенье, 30 июня 2019 г.

 

Президент надеется, что это начало завершения горячей фазы войны на Донбассе.

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что прекратим войну. Но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны - эта надежда появилась. И я хочу попросить вас всех не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте, все же, сохранять спокойствие. Никакой измены нет. Победы, к сожалению, тоже. Но мне кажется, это наш первый небольшой успех", - добавил он.

Напомним, сутки на Донбассе прошли без потерь среди украинских военных. Однако, со стороны боевиков были 23 обстрела.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Напомним, разведение сил и средств в Станице Луганской началось в среду, 26 июня.

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