Зеленський назвав п'ять кандидатів на голову ОП: хто у списку

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 20:31
Зеленський назвав п'ять кандидатів на голову ОП: хто у списку Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України розповів, кого саме розглядає на посаду очільника ОП. Зокрема, серед кандидатів міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, але є проблема з їхньою заміною на посадах.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів.

Він розповів, що провів консультації щодо призначення нового голови ОП. Президент зазначив, що у нього є варіанти Шмигаля та Федорова, але Рада повинна їх зняти перед новим призначенням.

Зеленський зауважив, що у Міністерстві цифрової трансформації багато людей на заміну Федорову, однак з Міноборони, додав він, все складніше, оскільки там питання бюджету та армії.

"Не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру разом з Кабміном. Бо вони досі не можуть знайти, якщо чесно", - зауважив лідер країни.

Третім кандидатом є перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який, за словами президента, "дуже допомагає в перемовному треку".

Президент України додав, що двома останніми кандидатами є очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОП Павло Паліса.

"Паліса дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах, але поки що мені здається трішки йому не вистачить цього і він буде відволікатися", - сказав Зеленський

Відставка Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.

В ніч на 29 листопада у виданні The New York Post з'явилася інформація, що Єрмак прийняв рішення піти на фронт.

На наступний день після звільнення, Андрій Єрмак знову відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.

