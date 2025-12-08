Зеленський назвав п'ять кандидатів на голову ОП: хто у списку
Президент України розповів, кого саме розглядає на посаду очільника ОП. Зокрема, серед кандидатів міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, але є проблема з їхньою заміною на посадах.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання журналістів.
Він розповів, що провів консультації щодо призначення нового голови ОП. Президент зазначив, що у нього є варіанти Шмигаля та Федорова, але Рада повинна їх зняти перед новим призначенням.
Зеленський зауважив, що у Міністерстві цифрової трансформації багато людей на заміну Федорову, однак з Міноборони, додав він, все складніше, оскільки там питання бюджету та армії.
"Не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру разом з Кабміном. Бо вони досі не можуть знайти, якщо чесно", - зауважив лідер країни.
Третім кандидатом є перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який, за словами президента, "дуже допомагає в перемовному треку".
Президент України додав, що двома останніми кандидатами є очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОП Павло Паліса.
"Паліса дуже хороший військовий, він розбирається суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах, але поки що мені здається трішки йому не вистачить цього і він буде відволікатися", - сказав Зеленський
Відставка Єрмака
Нагадаємо, 28 листопада детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Незабаром після цього він підписав указ про його звільнення.
В ніч на 29 листопада у виданні The New York Post з'явилася інформація, що Єрмак прийняв рішення піти на фронт.
На наступний день після звільнення, Андрій Єрмак знову відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.