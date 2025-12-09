Зеленський відвідав Лондон, а на сході загинув штурман Су-27: новини за 8 грудня

Росія атакувала Дніпро та три райони області: є загиблий та поранені діти

Росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік, який помер у лікарні.

У Межиріцькій громаді Павлоградського району поранено чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик. Зайнявся будинок місцевих, ще 2 потрощені. Пошкоджені господарська споруда та машина.

Зеленський перебував з візитом у Лондоні

Як розповів журналістам речник глави держави Сергій Никифоров, у президента Володимира Зеленського заплановані зустрічі зі Стармером, Макроном і Мерцем, а також спільний відеодзвінок із лідерами ЄС та генсеком НАТО. До столиці Британії після переговорів у США прибуде і секретар РНБО Рустем Умєров.

Війська РФ переважно обстрілюють великі енергетичні об’єкти, розташовані на значній відстані від лінії фронту

"Потрібно розуміти, що обстрілюються в більшості великі об'єкти. Якщо це на відстані хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об'єкти", - пояснив він.

За його словами, ураження невеликих генерувальних станцій має "відносно невеликий ефект", адже один малий об'єкт потужністю 1-10 МВт не має критичного значення для енергосистеми.

На Львівщині група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулія"

Це сталося вночі на АЗС в місті Шептицький під час комендантської години - група молодиків, за словами з одного з учасників ансамблю, увірвалися в автобус, провокували конфлікт і застосували силу. Кілька артистів отримали забої, струс мозку та перелом; постраждала й адміністраторка колективу.

Поліція вже встановила чотирьох причетних, серед них - неповнолітній. Відкрито справу за статтею хуліганство. Санкція - до 5 років обмеження або до 4 років позбавлення волі.

Кремль зажадав результатів переговорів США та України та хоче роботи "в тиші"

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що

Кремлю "важливо оцінити підсумки роботи делегацій США та України" після російсько-американських консультацій у Москві щодо мирного плану.

Крім того, за словами прессекретаря Путіна, зараз сторони нібито "більше розуміють, що працювати потрібно в тиші".

Пілот Су-27 загинув під час виконання бойового завдання, - Повітряні сили ЗСУ

"Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович", - йдеться в повідомленні військових.

Генштаб щомісяця виділятиме по 50-100 новобранців для бойових бригад, - НГУ

Про це на полях форуму Digital Defence Forum повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Він розповів, як працюватиме новий добір новобранців до війська. Так, щомісяця Генштаб виділятиме 50 або 100 осіб бригадам на різні напрямки. Цього, за його словами, буде достатньо, адже загальна мобілізація продовжується.

Сили оборони перейшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом, - 7 корпус ДШВ

"За рішенням командування, підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі", - розповіли в підрозділі.

Там додали, що маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту.