Головна » Новини » Війна в Україні

Під час бойового завдання на сході загинув штурман Су-27 Євгеній Іванов

Україна, Понеділок 08 грудня 2025 16:52
UA EN RU
Під час бойового завдання на сході загинув штурман Су-27 Євгеній Іванов Ілюстративне фото: на сході загинув штурман Су-27 Євгеній Іванов (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 8 грудня 2025 року опівдні, на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Євгеній Іванов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Обставини зʼясовуються. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким пілота", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименко, який загинув 29 червня під час відбиття масованої атаки РФ.

Він уточнив, що Устименко воював ще з часів АТО, військовий освоїв чотири типи літаків, і "на його рахунку - дійсно важливі результати для України".

"Боляче втрачати таких людей. Мої співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Вічна пам’ять", - резюмував Зеленський.

Також ми писали, що в ніч на 23 серпня загинув пілот 40 бригади тактичної авіації "Привид Києва" Сергій Бондарь. Трагедія сталася, коли льотчик МіГ-29 повертався після виконання бойового завдання. Як зазначало РБК-Україна, що зранку 23 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про аварію літака МіГ-29. Після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача.

Окрім цього ми писали, що Україна втратила винищувач F-16 під час відбиття російської масштабної повітряної атаки 26 серпня 2024 року. Тоді в результаті катастрофи загинув досвідчений льотчик Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

