Бойові бригади щомісяця отримуватимуть 50-100 бійців: у НГУ пояснили нову систему добору

Новий механізм добору новобранців до війська передбачатиме щомісячний розподіл військовослужбовців по бойових бригадах залежно від їхнього розташування на передовій.

За його словами, Генеральний штаб щомісяця виділятиме по 50 або 100 військових на конкретні напрямки, де працюють бригади, і такої кількості буде достатньо. При цьому загальна мобілізація залишається, а новий добір стане додатковим механізмом підсилення.

"Ідея дуже непогана. Розподіл певної кількості особового складу по бойовим бригадам, по їх розташуванню на лінії бойового зіткнення. Тобто зрозумієте, що одна історія де-де знаходиться на Харківщині, інша де знаходиться на Покровському, на Костянтинівці, на Лимані, на Запорізькому напрямку. Тобто це дуже важливо", - пояснив Півненко.

Він зауважив, що підготовка особового складу залишиться централізованою: новобранці проходитимуть навчання у спеціальних центрах протягом 57 днів БЗВП, а вже потім їх направлятимуть у бригади, де ще протягом двох тижнів триватиме злагодження.

Півненко також розповів, як система працювала раніше - до відповідного рішення президента.

"Загальна мобілізація залишається: нам визначають певну кількість людей, і Генштаб щомісяця їх розподіляє. Рекрутингом займаються "Хартія", "Азов" та інші підрозділи. Нам потрібно, щоб ці 50–100 людей на місяць підсилювали бригади точково. Сьогодні мобілізація не така, як хотілося б - відсотків на 30% не вистачає", - сказав командувач НГУ.