Як РФ змінила тактику ударів по енергетиці? У Раді пояснили, що тепер у зоні ризику
Російські війська переважно обстрілюють великі енергетичні об’єкти, розташовані на значній відстані від лінії фронту, тоді як малі та середні об'єкти практично не є ціллю через низьку ефективність таких атак.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус в ефірі національного телемарафону.
"Потрібно розуміти, що обстрілюються в більшості великі об'єкти. Якщо це на відстані хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, то обстрілюються в основному великі об'єкти", - пояснив Герус.
За його словами, ураження невеликих генерувальних станцій має "відносно невеликий ефект" , адже один малий об'єкт потужністю 1-10 МВт не має критичного значення для енергосистеми. Він наголосив, що ризики обстрілів таких об’єктів є "достатньо низькими, навіть мінімальними", якщо вони не розташовані в безпосередній близькості до фронту.
Герус підкреслив, що стратегія розвитку малої генерації полягає у збільшенні кількості подібних станцій.
"Суть заключається в тому, щоб таких невеликих об'єктів було багато," - зазначив він.
Він додав, що для цього держава має створювати умови, які забезпечать сприятливий інвестиційний клімат для будівництва невеликих генерувальних об’єктів, яких, за його словами, "має бути дуже багато".
Обстріли енергетики
Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня російські окупаційні війська здійснили масований комбінований удар по енергетичній інфраструктурі в кількох областях України.
Під ворожим вогнем опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Також російські сили завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК у різних регіонах країни, що призвело до суттєвих пошкоджень обладнання.
Через масштабні атаки 6 грудня атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії.
Крім того, у ніч на 7 грудня росіяни знову вдарили по енергетичних об’єктах - цього разу по підприємствах у Кременчуцькому районі Полтавщини, застосувавши ракети та ударні дрони. Через обстріли виникли перебої з теплопостачанням і водопостачанням.