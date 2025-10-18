ua en ru
ППО, зброя та енергетика: посол озвучила головні підсумки візиту Зеленського до США

Україна, Субота 18 жовтня 2025 12:13
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона поінформував президента США Дональда Трампа про ситуацію на фронті, наслідки російських ракетних ударів по енергосистемі України та першочергові оборонні потреби держави.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла посол України в США Ольга Стефанішина у Telegram.

За її словами, головний акцент був зроблений на необхідності посилення протиповітряної оборони та отриманні далекобійної зброї.

"Президенти погодилися, що Сполучені Штати разом із європейськими партнерами мають відігравати ключову роль у гарантуванні безпеки України. Ми розраховуємо на подальше посилення тиску на Росію, щоб наблизити завершення війни", - зазначила Стефанішина.

За її словами, у межах візиту Зеленський провів низку результативних зустрічей, спрямованих на поглиблення співпраці у сферах безпеки, оборони та енергетики.

Зокрема, відбулася зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом за участю представників ключових енергетичних компаній - Bechtel, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Westinghouse Electric Company та інших. Обговорювалися проєкти з постачання американського LNG-газу, розвитку ядерної енергетики та модернізації української енергосистеми.

Окремо, за словами посла, президент зустрівся з керівництвом компаній Lockheed Martin і Raytheon. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема постачання систем Patriot, ракет до них і літаків F-16, а також перспективи спільного виробництва.

Зеленський також узяв участь у дискусії з провідними американськими аналітичними центрами щодо подальшого розвитку українсько-американських відносин і шляхів досягнення справедливого миру.

Переговори Зеленського і Трампа

17 жовтня президент Володимир Зеленський зустрівся у Білому домі з главою США Дональдом Трампом. Після переговорів Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть завершити війну без передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Американський президент підкреслив, що бойові дії мають бути зупинені вздовж поточної лінії фронту, незалежно від її розташування. Напередодні він провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, а після зустрічі із Зеленським оголосив про підготовку нового саміту з президентом РФ.

Переговори між Трампом і Путіним заплановані в Будапешті протягом найближчих двох тижнів. Зеленський приєднається до них у форматі дистанційного посередника.

