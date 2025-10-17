Зеленський після зустрічі з Трампом говорить з лідерами Європи, - джерело

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 жовтня, провів зустріч з президентом США Дональдом. Наразі глава держави спілкується з європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника, Зеленський проводить телефонний дзвінок з євролідерами. Це груповий дзвінок, однак список долучених наразі невідомий.

Також зазначимо, що нещодавно президент України вже покинув Білий дім і наразі журналісти очікують його, щоб почути деталі та результати після зустрічі з Трампом.

Оновлено о 23:50

Зеленський вийшов до журналістів та підтвердив свою розмову з європейськими лідерами.

"Після зустрічі з президентом США ми провели розмову із стратегічними партнерами. Мав розмову з групою лідерів країн Європи… була і Урсула, і Антоніу Кошта, Александр Стубб, прем'єр Норвегії, Великої Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії, а також генсек НАТО долучився. Прем'єр Польщі. Всі вони є нашими друзями", - сказав президент.

Також він уточнив, про що говорив з президентом США.

"Вони безумовно знали, бо одна з тем нашої розмови з Трампом була безпекові гарантії. Ми говорили про безпекові гарантії і коаліція охочих - це наш основний партнер. Ми говорили також про ППО, про програму PURL, Трамп відкрив нам цей коридор, Європа платить за американські системи", - поінформував глава держави.