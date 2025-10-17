Зеленський після зустрічі з Трампом говорить з лідерами Європи, - джерело
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 жовтня, провів зустріч з президентом США Дональдом. Наразі глава держави спілкується з європейськими лідерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За словами співрозмовника, Зеленський проводить телефонний дзвінок з євролідерами. Це груповий дзвінок, однак список долучених наразі невідомий.
Також зазначимо, що нещодавно президент України вже покинув Білий дім і наразі журналісти очікують його, щоб почути деталі та результати після зустрічі з Трампом.
Оновлено о 23:50
Зеленський вийшов до журналістів та підтвердив свою розмову з європейськими лідерами.
"Після зустрічі з президентом США ми провели розмову із стратегічними партнерами. Мав розмову з групою лідерів країн Європи… була і Урсула, і Антоніу Кошта, Александр Стубб, прем'єр Норвегії, Великої Британії Кір Стармер, прем'єрка Італії, а також генсек НАТО долучився. Прем'єр Польщі. Всі вони є нашими друзями", - сказав президент.
Також він уточнив, про що говорив з президентом США.
"Вони безумовно знали, бо одна з тем нашої розмови з Трампом була безпекові гарантії. Ми говорили про безпекові гарантії і коаліція охочих - це наш основний партнер. Ми говорили також про ППО, про програму PURL, Трамп відкрив нам цей коридор, Європа платить за американські системи", - поінформував глава держави.
Зустріч Трампа і Зеленського
Нагадаємо, що за даними РБК-Україна, переговори Зеленського і Трампа тривали більше двох годин. Зустріч була довшою, ніж планувалося.
Напередодні обидва лідери поспілкувалися з пресою. Під час формату "питання-відповідь" Трамп сказав, що вірить у те, що йому у співпраці з Україною вдасться схилити главу Кремля Володимира Путіна до завершення війни.
Також, за його словами, Вашингтон розраховує, що війну Росії проти України можна буде завершити без поставок ракет "Томагавк", оскільки в них потребують безпосередньо США.
Водночас Зеленський під час зустрічі заявив, що Україна може надати США "тисячі дронів", якщо Вашингтон дозволить їй використовувати ракети «Томагавк».
Український лідер також повторив, що готовий вести переговори з Путіним у будь-якому форматі - двосторонньому або тристоронньому.
Трамп, у свою чергу, коментуючи свій вчорашній анонс нового саміту з Путіним, повідомив, що його зустріч з главою Кремля, швидше за все, буде двосторонньою. Однак Зеленський буде на зв'язку.