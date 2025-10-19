Зеленський доручив готувати нову зустріч "коаліції рішучих"

Президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам готувати зустріч "коаліції рішучих". Вона має відбутися вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Доручив нашим дипломатам - і вже про це говорив із багатьма лідерами - готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що в Європі потрібні сильні спільні позиції.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня, в Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Після цієї зустрічі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив висновок, заявивши про важливість солідарності Європи з Україною проти агресії РФ.

"Після вчорашніх переговорів президента Зеленського в Білому домі і з європейськими лідерами одне стало абсолютно ясно: солідарність Європи з Україною проти російської агресії сьогодні важлива як ніколи", - йшлося в дописі.

Також варто відзначити, що після зустрічі з Трампом у Зеленського була телефонна розмова з низкою європейських лідерів. Як зазначало CNN, лідери Європи підтвердили свою незмінну підтримку України.

Що ж стосується безпосередньо "коаліції рішучих", то додамо, що це група країн, які домовилися підтримувати Україну.

Детальніше про те, що відомо про "коаліцію рішучих" - читайте в матеріалі РБК-Україна.