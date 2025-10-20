Трамп заговорив про гарантії безпеки як Києву так, і Москві, - Reuters

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у п’ятницю натякнув на можливість надання "гарантій безпеки" як Києву, так і Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела видання повідомили, що Трамп під час зустрічі з Зеленським відмовився надати Україні ракети "Томагавк", але розмірковував про можливість надання "гарантій безпеки" обом сторонам, що збентежило українську делегацію.

Після зустрічі із Зеленським Трамп публічно закликав до припинення вогню на поточних лініях фронту, і український президент підтримав цю позицію у своїх коментарях журналістам. Джерело повідомило, що президент США висунув цю пропозицію під час зустрічі після того, як Зеленський заявив, що не віддасть Москві жодної території.

"Зустріч закінчилася рішенням (Трампа) укласти угоду там, де ми є, на лінії розмежування", - сказало третє джерело.

Видання звертає увагу, що глава Білого дому підкреслив цю позицію у коментарях журналістам у неділю на борту літака Air Force One.

"Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на тих лініях, де вони є, на лініях фронту", - сказав він та додав: "Решту дуже важко обговорювати".

Як зазначає Reuters, в останні тижні з'явилися ознаки того, що президент США відмовляється від спроб змусити Київ і Москву укласти угоду, натомість надаючи повну підтримку українцям.

Наприклад, після зустрічі із Зеленським на Генеральній асамблеї ООН у вересні Трамп висловив припущення, що Україна може повернути собі всі втрачені території.

Але, пише видання, п'ятнична зустріч свідчить про те, що Трамп може знову наполягати на якнайшвидшому укладенні угоди, навіть якщо її умови будуть неприйнятними для Києва.

Американські чиновники неодноразово порушували питання про можливість обміну територіями між Україною і Росією - ідею, яку Трамп підтримав на початку року - і президент США під час п'ятничної зустрічі заявив, що швидке укладення угоди є надзвичайно важливим, повідомили джерела.

"Це було досить погано", - сказало одне із джерел про зустріч.

"Меседж був таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією.

Інше джерело заперечило, що Трамп сказав, що Україна буде "знищена".

Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вживав нецензурну лексику.

Два джерела поділилися враженнями, що на Трампа вплинула четвергова розмова з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час цієї розмови, за даними The Washington Post, Путін запропонував територіальний обмін, за яким Україна віддасть Донецьку та Луганську області в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей.

Одне з джерел повідомило, що американські чиновники саме таку пропозицію обміну висунули Зеленському в п'ятницю.

Українці вбачають велику стратегічну цінність у тих частинах Донецької та Луганської областей, які вони контролюють, і вважають, що відмова від цих територій зробить решту України набагато вразливішою до російських наступальних операцій, зазначило одне з джерел, ознайомлене з перебігом зустрічі.

Дане джерело стверджувало, що відмова від західної частини Донецька і Луганська буде рівнозначна "самогубству".

Натомість два джерела повідомили, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф був серед тих, хто найагресивніше закликав українців погодитися на пропозицію Росії про обмін.

Віткофф зазначив, що в Донецьку і Луганську "проживає значна кількість російськомовного населення", повідомило одне з джерел, і він вже раніше публічно висловлював цю думку.