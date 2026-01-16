Тимошенко почали обирати запобіжний захід: що відомо

Вищий антикорупційний суд України у п'ятницю, 16 січня розпочав засідання з обрання запобіжного заходу нардепці, лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Що відомо на цю мить:

(10:25). Прокурор САП заявив, що Тимошенко використовує конспіративні засоби. Щотижня перевіряє, чи є "прослушка".

За його словами, це стороні обвинувачення стало зрозуміло із записаної розмови начебто між Тимошенко та депутатом-агентом НАБУ

"Окрім залучення цих 3 депутатів, Тимошенко розглядала можливість залучити ще й інших. Про що говорила з агентом-парламентарем", - сказав прокурор САП Віталій Гречишкін.

(09:44). За словами Тимошенко, вона не має наміру подавати відвід судді та очікує на правосуддя.

Судове засідання вирішили проводити у відкритому режимі.

(09:35). До зали суду прийшли нардепи від "Батьківщини".

(09:26). Оголошена технічна перерва на 5 хвилин.

(09:20). Поки не почалася трансляція судового засідання. Суд ще не визначився, у якому режимі проходитиме засідання - відкритому чи закритому.

(09:19). Юлія Тимошенко прибула до зали суду.

Засідання з обрання запобіжного заходу розпочалося.

Прокурор САП підтвердив суму застави

Прокурор САП Віталій Гречишкін перед засіданням у судовій залі

підтвердив: сторона обвинувачення проситиме заставу у 50 млн грн із покладанням процесуальних обов’язків.

У залі суду перебувають журналісти.

Справа Тимошенко

НАБУ та САП 13 січня повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди нардепам. Йшлося про голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Ім'я та прізвище підозрюваної особи правоохоронці не назвали, однак обставини справи вказували на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Справу прокурори попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.

Вручення підозри

14 січня Юлії Тимошенко вручили підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Це РБК-Україна підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.

За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди нардепами за ухвалення рішень у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими депутатами.

Йшлося не про разові домовленості, а про створення системного механізму співпраці: регулярні виплати наперед в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Слідство встановило, що депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в ньому.

Оприлюднені НАБУ плівки

НАБУ також оприлюднило аудіозаписи у цій справі. На них чути жіночий голос, який нібито дає інструкції щодо голосувань у Раді, зокрема: "…мы голосуем за снятие…, не голосуем за призначення".

Позиція лідерки "Батьківщини"

Юлія Тимошенко заперечує причетність до записів. Вона підтвердила обшуки в офісі партії "Батьківщина", які відбулися перед врученням підозри, однак заявила, що правоохоронці "не знайшли нічого".

За словами нардепки, під час слідчих дій у неї вилучили робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження. Справу Тимошенко називає "політичним замовленням".

Який запобіжний захід просять прокурори

Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з клопотанням обрати для підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави на суму 50 млн гривень.

У разі внесення застави на неї мають покласти процесуальні обов’язки, про це РБК-Україна повідомила речниця САП Ольга Постолюк.