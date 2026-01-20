ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

За Тимошенко почали вносити заставу, - джерела

Вівторок 20 січня 2026 14:04
UA EN RU
За Тимошенко почали вносити заставу, - джерела Фото: Юлія Тимошенко (Олена Чернякова, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

За народного депутата Юлію Тимошенко почали вносити заставу. Станом на сьогоднішній ранок, 20 січня, внесено близько третини суми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, станом на ранок 20 січня внесено 13,65 млн гривень. Зазначається, що загальна ж застава за Юлію Тимошенко становить 33,3 млн гривень.

Що передувало

Нагадаємо, 13 січня пізно ввечері НАБУ і САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до інших фракцій, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Згодом стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Тимошенко про підозру за ч. 4 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

За версією слідства, лідерка фракції ініціювала переговори щодо створення механізму виплат окремим парламентарям в обмін на "потрібні" голосування у Верховній Раді. Головним доказом у справі є аудіозаписи, оприлюднені правоохоронцями.

Вдень 14 січня речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила РБК-Україна, що Тимошенко оголосили про підозру.

Крім того, в НАБУ оприлюднили матеріали прослуховування нардепа Юлії Тимошенко. На записах прослуховування вона домовляється з народними депутатами та веде планування схеми.

Також за даними Постолюк, для Тимошенко просять заставу у розмірі 50 млн гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, але суд зменшив цю суму до 33,3 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко НАБУ САП
Новини
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу