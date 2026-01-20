ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский отреагировал на дело НАБУ в отношении Тимошенко

Киев, Вторник 20 января 2026 14:13
UA EN RU
Зеленский отреагировал на дело НАБУ в отношении Тимошенко Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский отреагировал на производство НАБУ в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, заявив, что не видит в этом деле "связи с выборами", как об этом заявляет сама подозреваемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, в ответе на вопросы журналистов.

"Честно говоря, я бы со временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, что там был пакетик с "Новой почты". А если серьезно, то я не вижу как это связано с выборами в Украине, если честно", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что, учитывая обнародованные видео и детали следствия, речь идет скорее об очередной попытке повлиять на монобольшинство в Верховной Раде.

"Это не первый раз, я об этом уже говорил. Наверное, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", - сказал президент.

Что известно о деле НАБУ в отношении Тимошенко

13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководительницы одной из фракций Верховной Рады, которую подозревают в подкупе нардепов за голосование или неголосование по законопроектам.

Имя фигурантки официально не называлось, однако обстоятельства дела указывали на лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Действия подозреваемой предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины, предусматривающей наказание от 5 до 10 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

В рамках расследования в офисе партии "Батькивщина" провели обыски, а 14 января Тимошенко вручили подозрение. Эту информацию подтвердила РБК-Украина пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

НАБУ также обнародовало аудиозаписи, на которых слышен женский голос с указаниями относительно голосований в парламенте. Юлия Тимошенко отрицает причастность к этим записям и называет дело "политически мотивированным".

15 января САП обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен.

На следующий день Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в виде залога 33 млн гривен и возложил на нардепа ряд процессуальных обязанностей, в частности прибывать в НАБУ, не выезжать за пределы Киевской области, сдать загранпаспорт и не общаться с отдельными депутатами.

Тимошенко заявила о намерении обжаловать решение суда. По информации источников РБК-Украина, по состоянию на утро за нее уже внесли 13,7 млн гривен залога.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ Батьківщина Тимошенко
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины