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Зеленський відреагував на "слабку" відповідь Путіна на лист

20:23 05.06.2026 Пт
2 хв
Які кроки змусять Кремль змінити свою позицію?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін не хоче миру і знову обирає продовження війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"На жаль, російська сторона знову обирає війну - всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала", - сказав глава держави.

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Президент наголосив, що диктатор нічого не хоче змінювати і не хоче визнати, що ця війна "подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші" і всі вони "сьогодні були дуже усміхнені".

"Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію - більше", - підкреслив президент України.

Що відомо про лист Зеленського:

Напередодні Зеленський оприлюднив відкритий лист, адресований диктатору. Йому передувала заява українського лідера про те, що через концентрацію уваги США на ситуації з Іраном Україна готова перейти до прямих переговорів із РФ, аби не чекати подальшого розвитку подій.

У самому зверненні Зеленський наголосив, що Росія не зможе цього року встановити контроль над Донбасом, та закликав завершити війну шляхом переговорів. Як проміжний крок він запропонував запровадити режим припинення вогню за принципом "стоїмо де стоїмо".

До появи офіційної реакції Путіна речник Кремля зазначав, що той ознайомився з листом, однак повторив позицію Москви: якщо Зеленський хоче переговорів, йому слід приїхати до Москви.

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на українську ініціативу, заявивши в Білому домі, що вітає обговорення можливої зустрічі.

Більше про зміст листа Зеленського - в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна в Україні