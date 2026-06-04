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Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна (відео)

23:52 04.06.2026 Чт
2 хв
Що відповів лідер США на питання журналістів на тему зустрічі Зеленського з Путіним?
aimg Пилип Бойко
Трамп відреагував на лист Зеленського до Путіна (відео) Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Під час зустрічі у Білому домі з журналістами президент США Дональд Трамп відреагував на відкритий лист лідера України Володимира Зеленського до диктатора РФ Путіна. Президент США вважає, що сторонам треба піти на компроміс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з Білого дому.

Журналісти запитали у Трампа: як він ставиться до ідеї зустрічі двох лідерів? Преса натякнула, що таке рішення Зеленського може бути викликано тим, що Штати зараз зайняті війною в Ірані.

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Трамп відповів, що це дуже гарна ідея. Він назвав обох очільників держав "хорошими людьми, які мають піти на компроміси, щоб кожного місяця на фронті не гинуло до 45 тисяч людей".

"Я думаю, що це будо чудово, якщо вони зустрінуться", - сказав президент США.

Що відомо про відкритий лист Зеленського Путіну

У своєму відкритому зверненні лідер України розкрив директорові РФ кількість втрат російських окупантів на фронті. Зеленський запропонував провести переговори та на цей час припинити вогонь по лінії фронту. Також український президент запропонував формат обміну полоненими "всіх на всіх".

Своєю чергою у Кремлі вже відреагували на лист Зеленського. Прессекретар Дмитро Пєсков повідомив, що обов'язково ознайомляться з посланням до Путіна.

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