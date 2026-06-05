Зеленский отреагировал на "слабый" ответ Путина на письмо

"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что диктатор ничего не хочет менять и не хочет признать, что эта война "нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги" и все они "сегодня были очень улыбающиеся".

"Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию - больше", - подчеркнул президент Украины.

Что известно о письме Зеленского:

Накануне Зеленский обнародовал открытое письмо, адресованное диктатору. Ему предшествовало заявление украинского лидера о том, что из-за концентрации внимания США на ситуации с Ираном Украина готова перейти к прямым переговорам с РФ, чтобы не ждать дальнейшего развития событий.

В самом обращении Зеленский отметил, что Россия не сможет в этом году установить контроль над Донбассом, и призвал завершить войну путем переговоров. В качестве промежуточного шага он предложил ввести режим прекращения огня по принципу "стоим где стоим".