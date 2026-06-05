Зеленский отреагировал на "слабый" ответ Путина на письмо

Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира и снова выбирает продолжение войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"К сожалению, российская сторона снова выбирает войну - все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что диктатор ничего не хочет менять и не хочет признать, что эта война "нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги" и все они "сегодня были очень улыбающиеся".
"Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию - больше", - подчеркнул президент Украины.
Накануне Зеленский обнародовал открытое письмо, адресованное диктатору. Ему предшествовало заявление украинского лидера о том, что из-за концентрации внимания США на ситуации с Ираном Украина готова перейти к прямым переговорам с РФ, чтобы не ждать дальнейшего развития событий.
В самом обращении Зеленский отметил, что Россия не сможет в этом году установить контроль над Донбассом, и призвал завершить войну путем переговоров. В качестве промежуточного шага он предложил ввести режим прекращения огня по принципу "стоим где стоим".
До появления официальной реакции Путина спикер Кремля отмечал, что тот ознакомился с письмом, однако повторил позицию Москвы: если Зеленский хочет переговоров, ему следует приехать в Москву.
Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на украинскую инициативу, заявив в Белом доме, что приветствует обсуждение возможной встречи.
Больше о содержании письма Зеленского - в отдельном материале РБК-Украина.