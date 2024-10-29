Зеленський відреагував на російські удари по Харкову та Кривому Рогу

Країни умовного Заходу мають посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, аби змусити припинити військову агресію та терор з обстрілами по цивільних об'єктах в Україні. Політика "умиротворення" лише заохочує Кремль до подальшої ескалації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал глави держави.

Український президент зазначив, що у понеділок 28 жовтня російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові, яка є однією з найвідоміших у світі будівлею у стилі конструктивізму.

Глава держави додав, що Будинок Державної промисловості (Держпром) у Харкові перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

"У Кривому Розі російська ракета влучила в житловий будинок, спричинивши пожежу. Багато інших українських міст та громад зазнають обстрілів цього вечора", - йдеться в заяві Зеленського.

Глава держави у цьому контексті висловився про необхідність міжнародної спільноти посилити тиск на російського диктатора, аби змусити припинити терор проти України. Та нагадав на хибність "політики умиротворення" агресорів, яка лише спонукає їх до подальшої ескалації.

"Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним (російськими диктатором Володимиром Путіним, - ред.) додає йому впевненості. Кожна люб'язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук", - зазначив Зеленський.

За його словами, замість того, щоб загравати з очільником Кремля, потрібно "примусити його до миру через нашу колективну рішучість".

"Умиротворення ніколи не приносить миру – воно лише розпалює апетит агресора. Натомість ми повинні ізолювати агресора й посилювати тиск на нього, поки він не припинить терор. Дотримання спільних принципів рятує людські життя та культурну спадщину. Нехтування ними несе смерть і руйнування", - йдеться в заяві Зеленського.

Крім того, український президент оприлюднив фото наслідків російських авіаударів по Харкову та Кривому Рогу 28 жотвня.

Наслідки російських ударів по Харкову та Кривому Рогу 28 жовтня (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

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