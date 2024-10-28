У Кривому Розі через обстріл пошкоджено житловий будинок, є постраждалі

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі сьогодні, 28 жовтня, увечері. Через атаку відомо про 10 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram .

За словами Лисака, у будинку та господарських спорудах виникла пожежа. Також пошкоджено медустанову, авто, газопровід. На місці працюють усі служби.

"У Кривому Розі пошкоджено триповерховий житловий будинок. Попередньо постраждали 10 людей", - написав він.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по місту балістикою.

Також сьогодні ввечері ворог атакував Харків керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих.

При цьому з’ясувалося, що ціллю ворога став Держпром. Будівля пошкоджена.

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