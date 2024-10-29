Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову и Кривому Рогу

Страны условного Запада должны усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить прекратить военную агрессию и террор с обстрелами по гражданским объектам в Украине. Политика "умиротворения" лишь поощряет Кремль к дальнейшей эскалации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы государства.

Украинский президент отметил, что в понедельник 28 октября российский авиаудар нанес серьезные повреждения зданию Госпрома в Харькове, которое является одним из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма.

Глава государства добавил, что Дом Государственной промышленности (Госпром) в Харькове находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

"В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, что привело к пожару. Многие другие украинские города и общины подвергаются обстрелам в этот вечер", - говорится в заявлении Зеленского.

Глава государства в этом контексте высказался о необходимости международного сообщества усилить давление на российского диктатора, чтобы вынудить прекратить террор против Украины. И напомнил об ошибочности "политики умиротворения" агрессоров, которая лишь побуждает их к дальнейшей эскалации.

"Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным, - ред.) придает ему уверенность. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук", - отметил Зеленский.

По его словам, вместо того, чтобы заигрывать с главой Кремля, нужно "заставить его к миру через нашу коллективную решительность".

"Умиротворение никогда не приносит миру - оно лишь разжигает аппетит агрессора. Вместо этого мы должны изолировать агрессора и усиливать давление на него, пока он не прекратит террор. Соблюдение общих принципов спасает человеческие жизни и культурное наследие. Пренебрежение ими несет смерть и разрушение", - говорится. в заявлении Зеленского.

Кроме того, украинский президент обнародовал фото последствий российских авиаударов по Харькову и Кривому Рогу 28 октября.

Последствия российских ударов по Харькову и Кривому Рогу 28 октября (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Удары РФ по Харькову и Кривому Рогу

Ранее сообщалось, что около девяти вечера в понедельник, 28 октября, российские оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. Враг попал по центральной части города в Шевченковском районе.

В результате атаки росармии было повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения, в частности знаковое для города здание Госпрома, которое является памятником национального значения

По последним данным, в Харькове в результате вражеского авиаудара пострадали 8 человек, среди которых полицейский.

В материале РБК-Украина были фото и видео последствий российских обстрелов центра Харькова, и показано, как выглядит здание Госпрома после вражеской атаки.

Добавим, в тот же день российские террористы нанесли удар баллистике по Кривому Рогу. По последним данным, в результате обстрела погиб мужчина, а количество пострадавших составило уже 12 человек.

Местные власти отметили, что вокруг места прилета очень много поврежденных домов, выбиты стекла и балконы. Продолжается аварийно-спасательная операция.