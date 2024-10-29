Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблий, кількість поранених зросла
Внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг загинув чоловік. Кількість постраждалих зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Він зазначив, що внаслідок атаки майже зруйновано триповерховий житловий будинок у щільній багатоквартирній забудові.
На даний момент виявлено 12 поранених - троє в операційній, з них двоє чоловіків - з дуже тяжкими травмами.
"На жаль, в операційній лікарні помер хлопець 39 років, що отримав надважку відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі зробили все, що змогли", - розповів Вілкул.
Крім того, за його словами, довкола місця прильоту дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки і балкони.
Триває аварійно-рятувальна операція.
В ДСНС також уточнили, що внаслідок атаки знищено близько 12 гаражів. Виникло загоряння житлового будинку та господарських споруд на загальній площі 500 кв. м.
Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram)
Повітряні атаки
Нагадаємо, ввечері у понеділок, 28 жовтня, російські терористи вдарили балістичною ракетою по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. На місці прильоту виникла пожежа, пошкоджені медустанова, автомобіль і газопровід.
Крім того, агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.
Бомби вразили будинок Держпромисловості, багато постраждалих.
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