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Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблий, кількість поранених зросла

Вівторок 29 жовтня 2024 00:22
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Внаслідок обстрілу Кривого Рогу є загиблий, кількість поранених зросла Фото: у Кривому Розі росіяни вбили ракетою чоловіка (ДСНС України)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг загинув чоловік. Кількість постраждалих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Він зазначив, що внаслідок атаки майже зруйновано триповерховий житловий будинок у щільній багатоквартирній забудові.

На даний момент виявлено 12 поранених - троє в операційній, з них двоє чоловіків - з дуже тяжкими травмами.

"На жаль, в операційній лікарні помер хлопець 39 років, що отримав надважку відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі зробили все, що змогли", - розповів Вілкул.

Крім того, за його словами, довкола місця прильоту дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки і балкони.

Триває аварійно-рятувальна операція.

В ДСНС також уточнили, що внаслідок атаки знищено близько 12 гаражів. Виникло загоряння житлового будинку та господарських споруд на загальній площі 500 кв. м.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram)

Повітряні атаки

Нагадаємо, ввечері у понеділок, 28 жовтня, російські терористи вдарили балістичною ракетою по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. На місці прильоту виникла пожежа, пошкоджені медустанова, автомобіль і газопровід.

Крім того, агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.

Бомби вразили будинок Держпромисловості, багато постраждалих.

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