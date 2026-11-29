Мер Москви Сергій Собянін заявив про масовану атаку безпілотників на столичний регіон Росії. За його словами, з вечора 28 листопада до ранку неділі в напрямку Московського регіону нібито летіли 542 БпЛА.

Про це повідмив мер Москв Сергій Собянін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Спочатку після першої ночі російський чиновник написав про ніби-то успішне збиття 17 дронів силами ПВО Міноборони РФ.

Трохи згодом вже йшлося про 19 ліквідованих БпЛА, втім під ранок Собянін назвав зовсім іншу цифру - понад півтисячі безпілотників, які летіли на Московський регіон.

"У період з 17:00 28 листопада до 7:00 29 листопада у бік Московського регіону летіло 542 БпЛА. Більшість нейтралізована силами ППО Міноборони на далеких підступах. 105 безпілотників знищено на підльоті до Москви", – написав він.

Таким чином, за твердженням російського мера, протягом зазначеного часу сили ППО нібито перехопили сотні безпілотників, які рухалися в напрямку Московського регіону.

Незалежного підтвердження заяв Собяніна щодо кількості безпілотників наразі немає.

Слід зазначити, що в аеропортах Московського регіону діяли обмеження під час атаки дронів. Під ранок їх почали поступово скасовувати.