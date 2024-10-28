Як виглядає будівля Держпрому в Харкові після російського обстрілу (фото, відео)

У центрі Харкова внаслідок ворожого авіаудару ввечері 28 жовтня були пошкоджені будівля Держпрому, медичного закладу та інші адміністративні установи. З'явилися кадри із наслідками російського обстрілу центральної частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), Національну поліцію на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Загалом, за останніми даними, внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 8 людей (п'ятеро чоловіків і три жінки), серед яких є поліцейський, який був на чергуванні. Перед тим було відомо про п'ятьох потерпілих цивільних.

"Всі постраждалі в легкому та середньому стані", - передали в правоохоронних органах.

Чим бив ворог по Харкову

Зазначається, що для ударів близько 21.00 по Шевченківському району міста Харків застосував керовані фугасні авіабомби (ФАБ) з УМПК. За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, на місто Харків та Харківську область ввечері росармія скинула попередньо 3 КАБи.

Наслідки російського обстрілу Харкова ввечері 28 жовтня, де було влучання у будівлю Держпрому (фото: t.me/synegubov)

Наслідки обстрілу

"Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це пам'ятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму", - розповів глава ОВА.

Чиновник наголосив, що російські окупанти вдарили "по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин".

Що відомо про харківський Держпром

Довідка: Будинок Державної промисловості (Держпром) у Харкові є пам'яткою архітектури, й була споруджена у 1925-1928 роках. Будівля розташована на площі Свободи у Шевченківському районі міста.

У 2017 році будівля Держпрому у Харкові була внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Додамо, що у вересні 2023-го Організація також внесла цю харківську будівлю до списку об'єктів для посиленого захисту.

Деталі обстрілу Харкова 28 жовтня

Як розповіли в поліції, внаслідок обстрілу у Харкові була пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, на місто Харків та Харківську область ввечері ворог скинув попередньо три КАБи.

Внаслідок атаки була пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи, зокрема будівля Держпрому.

"Одна з бомб влучила в один з під'їздів адмінбудівлі, де знаходиться суд та інші установи. КАБ прилетів безпосередньо в кабінет одного із суддів. Це абсолютно цивільний об'єкт", - зазначив Тимошко.

На місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, медики. Поліція документує наслідки обстрілу.

Також зазначається, що за фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.