Зеленський відреагував на істерику Путіна через Tomahawk: чи отримає ракети Україна

Він повідомив, що провів другу за останні кілька днів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери країн обговорили посилення ППО України, зокрема, Patriot та інші системи, в тому числі далекобійні.

"Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", - наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, команди обох країн займатимуться тим, що обговорили президенти, в тому числі це стосується енергетики, газу.

"Говорив сьогодні також із Президентом Франції Макроном, теж ключове - це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів, ми координуємо наші позиції", - повідомив президент України.

Згідно із домовленістю, зазначив Зеленський, Франція отримає від України список найперших потреб і постачання буде пришвидшено.