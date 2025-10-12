Зеленський відреагував на істерику Путіна через Tomahawk: чи отримає ракети Україна

Росія боїться американських далекобійних ракет Tomahawk і саме вони можуть стати запорукою настання миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Він повідомив, що провів другу за останні кілька днів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери країн обговорили посилення ППО України, зокрема, Patriot та інші системи, в тому числі далекобійні.
"Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", - наголосив Зеленський.
За словами українського лідера, команди обох країн займатимуться тим, що обговорили президенти, в тому числі це стосується енергетики, газу.
"Говорив сьогодні також із Президентом Франції Макроном, теж ключове - це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів, ми координуємо наші позиції", - повідомив президент України.
Згідно із домовленістю, зазначив Зеленський, Франція отримає від України список найперших потреб і постачання буде пришвидшено.
Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп нещодавно заявив, що рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено.
Президент України Володимир Зеленський зі свого боку висловив сподівання, що отримання Україною цих ракет може змусити росіян протверезіти та сісти за стіл переговорів.
Зазначимо, що в РФ відреагували на цю новину істерично, заявляючи про "сильний удар" для так званих "російсько-американських відносин".
Прессекретар глави Кремля Дмитра Пєскова заявив, що передача Україні Tomahawk може призвести до "серйозного витка ескалації", оскільки вони "можуть бути в ядерному виконанні".
Російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що Росія планує посилювати свої системи протиповітряної оборони на тлі повідомлень США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.
