ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Кремль відповів погрозою на слова Трампа про Tomahawk для України

Вівторок 07 жовтня 2025 14:10
UA EN RU
Кремль відповів погрозою на слова Трампа про Tomahawk для України Фото: прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Передача Україні американських далекобійних ракет Tomahawk може призвести до "серйозного витка ескалації", оскільки вони "можуть бути в ядерному виконанні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова для росЗМІ.

Таким чином Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який повідомив про "майже ухвалене рішення" про постачання Tomahawk Києву.

"Ми розуміємо, що потрібно дочекатися більш чітких заяв, якщо вони будуть. Я ще раз повторюю - що стосується поставок озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім звучать заяви. Принаймні так було за адміністрації Байдена. Що стосується позиції Москви, то вона була вельми недвозначно викладена Путіним на нещодавній зустрічі дискусійного клубу "Валдай", - заявив прессекретар глави Кремля.

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що Дональд Трамп практично ухвалив рішення про передачу ракет Tomahawk Україні.

При цьому він заявив, що хоче зрозуміти, як Україна планує використовувати ці ракети. Ще глава Білого дому підкреслив, що не шукає ескалації.

Передача Україні Tomahawk: що відомо

ЗМІ не один тиждень писали про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, про що президент Володимир Зеленський нещодавно говорив з американськими колегами в Нью-Йорку.

За його словами, Україна передала США запити щодо озброєння, але підтверджувати чутки про передачу Tomahawk він не став.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення буде за Трампом.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив "абсолютно якісним, новим етапом ескалації" зі США в разі передачі Києву цих ракет.

При цьому глава Кремля визнав, що застосування Україною Tomahawk завдасть Росії великої шкоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні Ракети
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи