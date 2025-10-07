Кремль відповів погрозою на слова Трампа про Tomahawk для України

Передача Україні американських далекобійних ракет Tomahawk може призвести до "серйозного витка ескалації", оскільки вони "можуть бути в ядерному виконанні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова для росЗМІ.

"Ми розуміємо, що потрібно дочекатися більш чітких заяв, якщо вони будуть. Я ще раз повторюю - що стосується поставок озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім звучать заяви. Принаймні так було за адміністрації Байдена. Що стосується позиції Москви, то вона була вельми недвозначно викладена Путіним на нещодавній зустрічі дискусійного клубу "Валдай", - заявив прессекретар глави Кремля.

Таким чином Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа , який повідомив про "майже ухвалене рішенн я" про постачання Tomahawk Києву.

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що Дональд Трамп практично ухвалив рішення про передачу ракет Tomahawk Україні.

При цьому він заявив, що хоче зрозуміти, як Україна планує використовувати ці ракети. Ще глава Білого дому підкреслив, що не шукає ескалації.

Передача Україні Tomahawk: що відомо

ЗМІ не один тиждень писали про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, про що президент Володимир Зеленський нещодавно говорив з американськими колегами в Нью-Йорку.

За його словами, Україна передала США запити щодо озброєння, але підтверджувати чутки про передачу Tomahawk він не став.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення буде за Трампом.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив "абсолютно якісним, новим етапом ескалації" зі США в разі передачі Києву цих ракет.

При цьому глава Кремля визнав, що застосування Україною Tomahawk завдасть Росії великої шкоди.