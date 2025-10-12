RU

Зеленский отреагировал на истерику Путина из-за Tomahawk: получит ли ракеты Украина

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Россия боится американских дальнобойных ракет Tomahawk и именно они могут стать залогом наступления мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Он сообщил, что провел второй за последние несколько дней разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран обсудили усиление ПВО Украины, в частности, Patriot и другие системы, в том числе дальнобойные.

"Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", - подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, команды обеих стран будут заниматься тем, что обсудили президенты, в том числе это касается энергетики, газа.

"Говорил сегодня также с Президентом Франции Макроном, тоже ключевое - это ПВО, наша устойчивость, также дипломатические меры следующих недель, мы координируем наши позиции", - сообщил президент Украины.

Согласно договоренности, отметил Зеленский, Франция получит от Украины список первоочередных потребностей и поставки будут ускорены.

 

Tomahawk для Украины

Напомним, американский лидер Дональд Трамп недавно заявил, что решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk практически принято.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны выразил надежду, что получение Украиной этих ракет может заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.

Отметим, что в РФ отреагировали на эту новость истерично, заявляя о "сильном ударе" для так называемых "российско-американских отношений".

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрия Пескова заявил, что передача Украине Tomahawk может привести к "серьезному витку эскалации", поскольку они "могут быть в ядерном исполнении".

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что Россия планирует усиливать свои системы противовоздушной обороны на фоне сообщений США о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Подробнее о том, что стоит за этим решением и, действительно ли ВСУ получат американские стратегические ракеты, можно узнать в материале РБК-Украина.

