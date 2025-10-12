Зеленский отреагировал на истерику Путина из-за Tomahawk: получит ли ракеты Украина

Он сообщил, что провел второй за последние несколько дней разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран обсудили усиление ПВО Украины, в частности, Patriot и другие системы, в том числе дальнобойные.

"Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", - подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, команды обеих стран будут заниматься тем, что обсудили президенты, в том числе это касается энергетики, газа.

"Говорил сегодня также с Президентом Франции Макроном, тоже ключевое - это ПВО, наша устойчивость, также дипломатические меры следующих недель, мы координируем наши позиции", - сообщил президент Украины.

Согласно договоренности, отметил Зеленский, Франция получит от Украины список первоочередных потребностей и поставки будут ускорены.