Зеленський відреагував на слова Трампа про Tomhawk: змусять росіян протверезіти
Поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян протверезіти і сісти за стіл переговорів.
Про це на зустрічі з журналістами 8 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
Голова української держави зазначив, що президент США Дональд Трамп "може дати Україні деякі далекобійні речі", які точно посилять країну.
Зеленський розповів, що вперше порушував таке питання з Трампом ще восени минулого року в Нью-Йорку, коли той був тільки кандидатом у президенти. При цьому на останній зустрічі відмови не було, були обіцянки працювати на технічному рівні й розглядати таку можливість.
Президент звернув увагу, що питання постачання нової далекобійної зброї він порушував ще під час минулої адміністрації Джо Байдена, але тоді була відмова.
"Зараз важливий сигнал - посилення України всіма можливостями. А це одна з таких можливостей, яка для мене важлива, - "Томагавки". Усі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл переговорів", - наголосив Зеленський.
Що сказав Трамп
Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо поставок в Україну далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено.
Американський лідер уточнив, що хоче з'ясувати, що Україна може з ними зробити і куди їх запустити.
Уже вчора, 7 жовтня, Axios із посиланням на неназвані джерела повідомило, що в Білому домі бояться "втратити контроль" над Україною в разі передачі таких ракет.