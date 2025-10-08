У Росії нафантазували "вміння збивати" Tomahawk і пригрозили США проблемами
У Держдумі РФ вважають, що у Росії не буде жодних проблем у разі, якщо США нададуть Україні далекобійні ракети Tomahawk.
Як передає РБК-Україна, про це в коментарі "РИА-Новости" заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов.
Картаполов пригрозив, що реакція США в разі передачі Україні Tomahawk буде "жорсткою, неоднозначною, вивіреною та асиметричною"
"А на полі бою Tomahawk нічого не змінять, тому що якщо їх дадуть, їх дадуть лічені одиниці, максимум десятки, нічого вони не зроблять. Ми ці ракети прекрасно знаємо, як вони літають, як їх збивати, працювали по них у Сирії, тому нічого нового немає. Проблеми будуть тільки в тих, хто їх поставить і хто їх буде застосовувати, ось у них будуть", - додав він.
За його словами, щоб запустити такі ракети, нібито необхідно "або закопати в землю шматок есмінця", або потрібні установки, які є на військових базах у Румунії та Польщі.
"Нічого подібного ми в Україні поки що не бачимо. Не бачимо, щоб вони почали монтаж чогось, тому поки що це все слова, щойно вони перейдуть до справи, ми все це бачитимемо, вони це приховати не зможуть, щойно почнуть десь що-небудь копати, туди одразу прилетить від "Герані" до "Кинджала". Подивимося, що вони будуть далі там копати", - погрожує депутат.
Удар по Сирії у 2018 році
Нагадаємо, у 2018 році США, Франція і Британія завдали ракетних ударів по урядових об'єктах у Сирії. Загалом вони застосували 105 ракет, зокрема й Tomahawk.
Відбивати атаку сирійцям допомагала російська протиповітряна оборона. У Міноборони РФ похвалилися, що тільки на двох військових аеродромах були незначні руйнування, а до ще чотирьох ракети "не долетіли".
Також російське військове командування нафантазувало знищення ракет Tomahawk. Водночас США, Франція і Британія наголошували, що всі їхні ракети досягли цілей і не були збиті.
До слова, 7 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про постачання в Україну ракет Tomahawk "практично ухвалено".