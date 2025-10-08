У Росії нафантазували "вміння збивати" Tomahawk і пригрозили США проблемами

У Держдумі РФ вважають, що у Росії не буде жодних проблем у разі, якщо США нададуть Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Картаполов пригрозив, що реакція США в разі передачі Україні Tomahawk буде "жорсткою, неоднозначною, вивіреною та асиметричною"

"А на полі бою Tomahawk нічого не змінять, тому що якщо їх дадуть, їх дадуть лічені одиниці, максимум десятки, нічого вони не зроблять. Ми ці ракети прекрасно знаємо, як вони літають, як їх збивати, працювали по них у Сирії, тому нічого нового немає. Проблеми будуть тільки в тих, хто їх поставить і хто їх буде застосовувати, ось у них будуть", - додав він.

За його словами, щоб запустити такі ракети, нібито необхідно "або закопати в землю шматок есмінця", або потрібні установки, які є на військових базах у Румунії та Польщі.

"Нічого подібного ми в Україні поки що не бачимо. Не бачимо, щоб вони почали монтаж чогось, тому поки що це все слова, щойно вони перейдуть до справи, ми все це бачитимемо, вони це приховати не зможуть, щойно почнуть десь що-небудь копати, туди одразу прилетить від "Герані" до "Кинджала". Подивимося, що вони будуть далі там копати", - погрожує депутат.