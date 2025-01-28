Зеленський відправився до Польщі, а РФ наступає біля Великої Новосілки: новини за 27 січня

Зеленський зустрівся с маршалом Сейму Польщі. А ЗСУ залишили південь Великої Новосілки та тримають позиції на околицях.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 27 січня - у матеріалі РБК-Україна.
За інформацією ОСУВ "Хортиця", російські війська намагалися прорвати українську оборону неподалік Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Кримського та Щербинівки. Крім того, по Часовому Яру противник здійснив 150, а по Торецьку - 91 артилерійський обстріл та один авіаудар КАБом. Активно застосовував БПЛА різних типів.
"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться в заяві.
Як пише видання, північнокорейці "радше підірвуть себе гранатами, ніж ризикнуть потрапити в полон". Також, ймовірно, північнокорейські війська тимчасово відійшли від лінії фронту в Росії. Це сталось після того, як солдати КНДР зазнали важких втрат.
Видання також пише про те, що війська КНДР не обізнані про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це свідчать їх штурми пішки, групами по 20, 40 і навіть 60 осіб, що робить їх легкою мішенню.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські миротворці "могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією". У Центрі протидії дезінформації вважають, що подібними заявами він намагається створити враження, ніби Білорусь "стоїть осторонь війни". Також ця "миротворча" риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти. Його заява співзвучна з заявами роспропаганди, що буцімто "Захід і Україна, а не Росія, прагнуть продовження війни".
Інші кандидати на цю посаду не висувалися, тому повноваження Грека Теодороса Русопулоса були продовжені без голосування в сесійній залі, передає кореспондент РБК-Україна зі Страсбурга, де розпочала свою роботу зимова сесія ПАРЄ.
Русопулос очолив ПАРЄ рік тому, в січні 2024 року. Згідно з практикою асамблеї, повноваження президента зазвичай продовжуються на другий річний термін, якщо за час каденції його робота не викликала особливих нарікань.
"Для уникнення оточення українських сил в південній частині населеного пункту, вони звідти були виведені. Українські сили утримують деякі позиції в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення і непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни зайшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують певні його рубежі, щоб не вони (росіяни - ред.) не пішли далі", - повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Військове зміцнення нашої держави є важливим для досягнення справедливого й тривалого миру. Розраховуємо на продовження підтримки з боку Сейму Польщі, зокрема й через посилення санкційної політики проти Росії", - підкреслив президент Володимир Зеленський.
Також, за його словами, під час зустрічі обговорювався вступ України в ЄС та НАТО і реалізація проєктів з облаштування пунктів перетину кордону.
"Згідно з законодавством мобілізуються сьогодні 25+ років. Мобілізація йде і вона мобілізує достатньо велику кількість людей. Вони мають ротації або відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю цього", - сказав президент Володимир Зеленський.
У відомстві зазначили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.
"Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО", - пояснили у міністерстві.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що європейські лідери "винесуть уроки з російської агресії проти України" й що вони "проштовхнуть рішення ніколи не відновлювати постачання газу цим газопроводом".
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